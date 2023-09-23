Спутник показал уничтожение штаба ЧФ РФ / t.me/ssternenko

Появились спутниковые снимки до и после разгромного удара Украины по штабу командования Черноморского флота России в Севастополе.

Последствия удара со спутника продемонстрировал Брэди Африк - аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства.

"На новых спутниковых снимках Крыма виден дым, поднимающийся над штабом Черноморского флота России в Севастополе. Недавние видео с земли показали, что несколько украинских крылатых ракет Storm Shadow / SCALP попали в это место" - написал Африк.

Спутник четко показал, что Украина четко поразила цель, ударив в самое сердце командования вражеского флота. Пожар был настолько мощным, что его зафиксировал спутник.

Атака на штаб Черноморского флота 

Как сообщал УНИАН, 22 сентября по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе прилетели ракеты. Российское Минобороны признало факт удара и даже сообщило о погибшем. Правда всего одного, и позже "переквалифицировало" его в "пропавшего без вести".

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ВСУ официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России. Как сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, цель была поражена в результате удачной атаки.

По данным СМИ, ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота РФ.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе ликвидировано не менее 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы. 

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