Местные пытаются продать все, что уцелело после вражеских обстрелов: от лекарств до игрушек и старой обуви.

Временно оккупированный Мариуполь стал городом стихийных рынков. Рашисты довели людей до отчаяния, они пытаются продать все, что у них осталось.

Об этом сообщается на странице Мариупольского городского совета в Telegram.

На видео, которое разместил горсовет, можно увидеть стихийные рынки. Люди продают все: от старой обуви до лекарств и игрушек. Жители временно оккупированного города пытаются заработать хоть немного денег, ведь рашисты устроили в Мариуполе настоящую гуманитарную катастрофу.

"В городе почти нет работы и отсутствует гуманитарная помощь. Жители торгуют всем – от старой одежды и обуви до лекарств и детских игрушек. Все лишь бы получить хоть какие-то деньги, чтобы выжить. Именно так выглядит гуманитарная катастрофа, которую создала Россия в нашем городе", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты в Мариуполе начали эксгумацию первого массового захоронения возле "Некрополя". Тех, у кого нет родственников, без идентификации похоронят в братской могиле в Старом Крыму.

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