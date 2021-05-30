За минувшие сутки, 29 мая, российские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди украинских подразделений нет.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, рядом с Новозвановкой противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону позиций ВСУ из минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Причепиловки противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, боевики совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Гражданские лица не пострадали.

По состоянию на 7 часов утра, 30 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская сторона СЦКК оперативно отреагировала на нарушение режима тишины через СММ ОБСЕ.

Обстрелы боевиков на Донбассе 28 мая

За день до того российские наемники совершили на Донбассе 12 обстрелов. Один украинский военный получил пулевое ранение.

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Автор: Дмитрий Захаров