Недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие.

За минувшие сутки, 7 ноября в зоне ООС на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.

Читайте такжеС начала суток на Донбассе режим тишины не нарушался

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, вечером недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие.

Огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Подразделения ОС оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Автор: Дмитрий Захаров