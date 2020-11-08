За минувшие сутки, 7 ноября в зоне ООС на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Боевых потерь и ранений среди украинских военных не было.
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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, вечером недалеко от населенного пункта Гнутово враг применил стрелковое оружие.
Огневая провокация противника не несла угрозы украинским защитникам. Подразделения ОС оружие в ответ не применяли.
С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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