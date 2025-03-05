Однако с конца февраля-начала марта возобновились более интенсивные бои.

Российская армия усилила давление на пограничные районы Сумской области, диверсионные группы оккупантов осуществляют вылазки и, по словам украинских военных, ведут себя по-звериному. По мнению военного эксперта, военнослужащего ТРО Александра Мусиенко, сейчас враждебные действия на территории Сумской области направлены на то, чтобы разрушить логистику подразделений ВСУ, которые находятся на Курщине.

"Думаю, по состоянию на сейчас, бои, которые продолжаются сейчас, касаются больше Курщины. Эти рейды диверсионно-разведывательных, малых групп, которые происходят... Применение авиации, большого количества дронов по Сумщине... Это, все же, продолжение боевых действий за Курщину, потому что таким образом враг пытается помешать нашей логистике и хочет несколько растянуть нашу линию обороны", - сказал эксперт в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас Сумщина в первом списке у россиян - враг наносит большое количество ударов по региону. Как пояснил военный, в течение февраля боевые действия на территории Курской области несколько потеряли эффективность, поскольку противник пополнял потери, проводил перегруппировку и тому подобное. Однако с конца февраля-начала марта возобновились более интенсивные бои.

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"Цель очевидна - попытка отодвинуть наши подразделения. Наряду с Покровским направлением для россиян Курщина остается одним из приоритетных направлений по ведению боевых действий", - отметил Мусиенко.

Ситуация в Курской области

Напомним, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий рассказал, что российские войска пытаются перебить украинскую логистику на Курщине, чтобы в итоге выбить Силы обороны Украины из этого региона. Он отметил, что, во-первых, у россиян есть команда освободить Курщину любой ценой, а во-вторых, они сейчас пытаются скопировать украинскую тактику ведения боевых действий в этом регионе.

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