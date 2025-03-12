В Курской области сложнее вести боевые действия, поскольку там не работает Starlink. Кроме того, там довольно затруднена логистика.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник беспилотных систем 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского, капитан Александр Замша. Он добавил, что россияне применяют на Курском направлении дроны на оптоволокне:

"Личный состав постоянно рискует получить дрон, при любом перемещении. Противник сконцентрировал здесь очень большие усилия по своим подразделениям БПЛА - самые отборные, можно сказать, лучшие с их стороны. Именно поэтому Курское направление является наиболее сложным".

Военный рассказал об опыте противостояния северокорейским военным на Курщине. По его словам, в полосе обороны 36 ОБрМП представителей армии КНДР использовали в виде "пушечного мяса", однако впоследствии эту тактику немного изменили.

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"Раньше они использовали тактику живых человеческих волн, когда через поле на наши позиции могло двигаться около 70 военнослужащих противника. Сейчас они стали более гибкими. Это мелкие группы по три военнослужащих. Дистанция между каждым 50 метров, между группами - 600 метров", - отметил Замша.

Как пояснил боец, такая волна мелких групп может двигаться по лесополосам или улицам в течение 4-5 дней. "Это свидетельствует о том, что противник учится. Северокорейцы тоже учатся и приобретают свой уникальный опыт, в том числе за счет привлечения к боевым действиям со стороны россиян", - добавил он.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, Россия усилила свое наступление на Курщине.

По данным аналитиков проекта DeepState россияне продвинулись на Курщине и подтягивают силы в восточную часть Суджи. Эксперты отмечают, чтобы стабилизировать ситуацию Силы обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления российских войск, но "дается это крайне трудно".

Сейчас угрозы окружения подразделений Сил обороны Украины в Курской области нет, об этом 10 марта сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который работает в операционной зоне группировки войск "Курск".

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