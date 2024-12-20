В городе зафиксированы значительные разрушения. Шесть человек пострадали.

На месте ракетного удара по Кривому Рогу закончили аварийно-спасательные и поисковые работы.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. "Из-за вражеской атаки пострадали шесть человек. Среди них - 15-летняя девочка. Она и двое мужчин госпитализированы в состоянии средней тяжести", - детализировал он.

В результате удара частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены - три многоквартирных и 17 частных. Побиты более 20 транспортных средств.

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"Разбиты окна в социальном учреждении. А еще - стационарном отделении больницы. Его пациентов перевели в другие медучреждения", - добавил Лысак.

Удар по Кривому Рогу: что известно

Ночью враг ударил баллистической ракетой по жилой двухэтажке, сообщил председатель Совета обороны Александр Вилкул."На данный момент 5 пострадавших - девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести", - написал он.

А 11 ноября оккупационные войска ударили ракетой по пятиэтажке, в результате чего был разрушен один из подъездов.В результате этого обстрела пострадали 14 человек, двое из них - дети. Тогда погибла мать с тремя детьми.

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