Американцы называют заявления российского министра ложью и призвали россиян прекратить ложную риторику.

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал "ложными" заявления министра обороны России Сергея Шойгу о провокациях США на Донбассе с химоружием. А представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что не "Украина или Соединенные Штаты", а Россия отвечает "за эскалацию напряжения" на Донбассе.

"Эти... эти заявления министра Шойгу являются абсолютно ложными", - цитирует Кирби сайт Пентагона.

"Мы призываем Россию прекратить использовать фальшивую, подстрекательскую риторику и предпринять шаги для деэскалации напряжения, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", - написал Нед Прайс в Twitter. - "Вопреки заявлениям министра обороны России, Россия и ее представители отвечают за эскалацию напряжения, а не Украина или Соединенные Штаты".

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию. Речь идет якобы о городах Авдеевка и Красный Лиман.

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