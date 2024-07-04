В Воздушных силах объяснили, почему Россия сейчас меньше бьет по столице Украины.

Ни одна баллистическая ракета россиян с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах Киева. Об этом сказал командир 96-й зенитной ракетной бригады, полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко в интервью Укринформу.

По его словам, когда зенитчики работают против баллистики, для них не важно, это "Кинжал" Х-47М, или "Искандер-М", или 48Н (ракета из комплекса С-400), или "Циркон", запущенный из ракетного комплекса "Бастион". Как пояснил военный, для них это просто баллистическая цель, а ее тип выясняют по обломкам эксперты уже потом.

"Скажу единственное: все "Кинжалы", которые были запущены по столице Украины, с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах столицы нашей страны. Более 20 "Кинжалов" были запущены по Киеву и все - успешно перехвачены", - подчеркнул Яременко.

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Отвечая на вопрос не из-за сноровки наших Воздушных сил, Россия сейчас перестала так активно бить по Киеву, полковник Воздушных сил отметил, что, возможно, в этот период ее интересуют другие объекты.

"Но периодически, конечно, важные государственные объекты на Киевщине, тоже под влиянием ударов противника. Мы готовы ежедневно, ежесекундно в любое время суток к таким вызовам", - добавил он.

Яременко рассказал, что враг изменил тактику нанесения ударов по сравнению с двумя предыдущими годами. По его словам, противник учитывает свои ошибки и пытается максимально обойти зону покрытия систем ПВО, чтобы выйти на объект удара, истощить систему противовоздушной обороны.

"Использует рельеф местности. Он досконально изучил нашу территорию, начал применять препятствия. Если раньше в группе одна ракета ставила помехи, сейчас они все используют активные шумовые помехи. Кроме того, противник комбинирует свои удары. Он объединяет крылатые ракеты вместе с шахедами, синхронизирует по времени, применяет также баллистическое вооружение и одновременно с разных направлений создает достаточно высокую плотность удара, чтобы наша система противовоздушной обороны теоретически захлебнулась", - отметил он.

По его словам, поэтому мы тоже имеем понятие "плотность огня", которую мы можем создать. Он отметил, что когда противник превышает наши возможности, то теоретически какую-то ракету можно не сбить.

Россияне активизировали удары баллистикой

Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш отмечал, что в Украине участились тревоги, связанные с угрозой применения врагом баллистики. Он сказал, что сбить такие ракеты сложнее.

По его словам, во время атак россияне перепрограммируют свои ракеты - например, С-300 - для поражения различных целей.

Враг использует свои самолеты, в частности, МиГ-31 для выпуска "Кинжалов".

Евлаш также отмечал, что у врага довольно широкий спектр вооружения. Речь идет, в частности, о ракетах "Циркон", управляемых авиационных ракетах.

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