ВСУ имеют все шансы взять Бахмут в оперативное окружение, а там находится сейчас 10-15 тысяч российского военного контингента.

Тактика россиян на фронте - отступить, а потом агрессивно атаковать занятые ВСУ позиции. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в эфире FreeДом, комментируя ситуацию вокруг Бахмута.

"Тактика России – сначала отступить, а когда занимают позиции наши войска, они контратакуют всеми силами, очень жестко, агрессивно с целью вернуть себе утраченные позиции. Бахмутское направление для них сейчас важное направление даже в политическом смысле, не говоря уже о военном смысле. Поскольку Авдеевка для россиян не оправдала себя как быстрая операция, которая должна была доказать силу русского оружия - месяц боев и, как мы видим, Авдеевка держится. Учитывая потери, которые понесли россияне возле Авдеевки, это надо компесировать им. И понятно, что самое ближайшее направление – это Бахмутское направление", - сказал Тимочко.

По его словам, оккупанты пытаются удержать Бахмут, называя его символом "силы российской армии".

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При этом Тимочко подчеркнул, что у ВСУ сейчас есть практически все шансы взять Бахмут в оперативное окружение.

"Если Бахмут окажется в окружении, то в окружении будет и российский контингент по разным цифрам от 10 до 15 тысяч человек. И тогда будет вопрос (для руководства РФ – УНИАН) – выводить их, применяя дополнительные силы, или оставить этих людей там. Кроме человеческих потерь, "потеря" Бахмута для главы кремля Владимира Путина будет большим репутационным ударом", - сказал Тимочко.

Ситуация возле Бахмута - что известно

Как сообщал УНИАН, ситуация на Бахмутском направлении обострилась. Российские оккупанты уже не находятся в глухой обороне, а атакуют позиции Сил обороны Украины с новой силой. Об этом заявил в эфире телемарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, ситуация начала обостряться еще на прошлой неделе.

3 ноября экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона сообщил, что продвижение российских захватчиков на флангах вокруг Авдеевки создало проблемы для украинской логистики, но об окружении города речь не идет. Он отметил, что Авдеевка - это единственный участок старой линии фронта 2014-22 годов, который так и не подвинулся за полтора года полномасштабной войны.

4 ноября заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов прокомментировал ситуацию вокруг Бахмута, определив ее как непростую, но контролируемую. По его словам, российские оккупанты безуспешно пытаются улучшить тактическое положение, используя свои преимущества - большое количество личного состава и средств, в частности, артиллерийского вооружения, боеприпасов к ним.

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