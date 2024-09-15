Сейчас Силам обороны удалось остановить российское контрнаступление в Курской области.

Силы обороны продолжают успешно удерживать часть территорий Курской области, сообщил в эфире Radio NV военный эксперт Павел Нарожный.

"У нас в Курской области есть плацдарм. И на этот плацдарм враг совершил контратаку, но она микроскопическая. Сообщалось о колонне из восьми единиц техники, которая штурмует наш левый фланг. Через Сейм они каким-то образом переправились и предпринимают попытки отбить, освободить Глушковский район, в котором сосредоточена большая группировка", - сказал Нарожный.

В то же время он добавил, что сейчас Силам обороны удалось не только остановить наступление врага на этом направлении, но и отбросить оккупантов.

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"И сейчас идет атака совсем в другом направлении. И у врага там нет сил, чтобы эффективно контратаковать. Можно точно сказать, что используется авиация. Потому что в городе Сумы куча сообщений в соцсетях, что над городом летают самолеты. Конечно, это наши самолеты. Поэтому ожидаем в ближайшее время хорошие новости из Курской области", - добавил Нарожный.

Ситуация в Курской области: важные новости

Накануне стало известно, что украинские войска успешно прорвали российскую оборону еще на одном участке границы в Курской области, проникнув на несколько километров вглубь российской территории.

Между тем ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий рассказал, что наступление РФ на Курщине было ожидаемым для украинского командования. В то же время он отметил, что его ждали значительно раньше.

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