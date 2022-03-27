Ирпень – один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению рф. Бои за город-герой продолжаются и по сей день.
Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны Украины. Там обещают – украинские военные обязательно отомстят захватчикам за каждый разрушенный город. В частности, за цветущий пригород столицы.
Рашисты палят без разбора: они продолжают сознательно уничтожать гражданские объекты Ирпеня, разрушая жилые дома, школы и медицинские учреждения. ВСУ делают все возможное, чтобы наша победа наступила как можно скорее.
"Отомстим! Победим! Отстроим!", – отмечают в Минобороны.
Ранее УНИАН уже писал, что в Ирпень вернулась украинская полиция город зачищают от диверсантов. Впрочем, по словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас главная задача – помощь и эвакуация жителей, которые еще остаются в Ирпене.
Сейчас самые опасные направления на Киевщине:
- Житомирская трасса;
- Буча-Ирпень-Гостомель, Немешаево;
- Дмитриевская громада;
- Макаровская громада;
- север Вышгородского района;
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.
В столичном регионе разрушения от обстрелов оккупантов зафиксированы в почти 50% общин.