Цветущий пригород столицы в конце февраля превратился в эпицентр боевых действий.

Ирпень – один из первых городов, подвергшихся полномасштабному вторжению рф. Бои за город-герой продолжаются и по сей день.

Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны Украины. Там обещают – украинские военные обязательно отомстят захватчикам за каждый разрушенный город. В частности, за цветущий пригород столицы.

Рашисты палят без разбора: они продолжают сознательно уничтожать гражданские объекты Ирпеня, разрушая жилые дома, школы и медицинские учреждения. ВСУ делают все возможное, чтобы наша победа наступила как можно скорее.

"Отомстим! Победим! Отстроим!", – отмечают в Минобороны.

Ранее УНИАН уже писал, что в Ирпень вернулась украинская полиция город зачищают от диверсантов. Впрочем, по словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас главная задача – помощь и эвакуация жителей, которые еще остаются в Ирпене.

Сейчас самые опасные направления на Киевщине:

Житомирская трасса;

Буча-Ирпень-Гостомель, Немешаево;

Дмитриевская громада;

Макаровская громада;

север Вышгородского района;

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.

В столичном регионе разрушения от обстрелов оккупантов зафиксированы в почти 50% общин.

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