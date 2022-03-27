В Киевской области разрушения от обстрелов оккупантов зафиксированы в почти 50% общин.
Как говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram, за минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.
"За весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 громад Киевщины, что составляет 49,2%. Всего более 500 объектов", - говорится в сообщении.
При этом критических разрушений нанесено в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской и Великодимерской громадах.
Сейчас самые опасные направления:
- Житомирская трасса;
- Буча-Ирпень-Гостомель, Немешаево;
- Дмитриевская громада;
- Макаровская громада;
- север Вышгородского района;
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.
В то же время, в Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Ситуация в Бучанском районе выглядит следующим образом: в Макаровской, Бучанской, Ирпенской, Гостомельской громадах – обстрелы; в Белогородской громаде – ракетные удары и обстрелы "Градами" (в частности, в селе Белогородка и Святопетровское); в селе Гореничи – минометный обстрел; Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.
При этом почти во всех громадах района разрушена инфраструктура.
В Броварском районе ситуация следующая: в Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах – вражеская техника, много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
В Вышгородском районе – в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа. Город Славутич полностью изолирован.
В Фастовском районе – обстрелы в Боярке, в результате чего четыре человека ранены, среди них – ребенок. Новоселки и Тарасовка – обстрелы жилых районов.