В столичном регионе разрушения от обстрелов оккупантов зафиксированы в почти 50% громад.

В Киевской области разрушения от обстрелов оккупантов зафиксированы в почти 50% общин.

Как говорится в сообщении Киевской областной военной администрации в Telegram, за минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры.

"За весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 громад Киевщины, что составляет 49,2%. Всего более 500 объектов", - говорится в сообщении.

При этом критических разрушений нанесено в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской и Великодимерской громадах.

Сейчас самые опасные направления:

Житомирская трасса;

Буча-Ирпень-Гостомель, Немешаево;

Дмитриевская громада;

Макаровская громада;

север Вышгородского района;

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.

В то же время, в Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Ситуация в Бучанском районе выглядит следующим образом: в Макаровской, Бучанской, Ирпенской, Гостомельской громадах – обстрелы; в Белогородской громаде – ракетные удары и обстрелы "Градами" (в частности, в селе Белогородка и Святопетровское); в селе Гореничи – минометный обстрел; Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.

При этом почти во всех громадах района разрушена инфраструктура.

В Броварском районе ситуация следующая: в Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах – вражеская техника, много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

В Вышгородском районе – в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах – гуманитарная катастрофа. Город Славутич полностью изолирован.

В Фастовском районе – обстрелы в Боярке, в результате чего четыре человека ранены, среди них – ребенок. Новоселки и Тарасовка – обстрелы жилых районов.

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