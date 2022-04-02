Глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что в область зашло немалое количество вражеских войск с территории России.

В Сумскую область зашли враждебные силы. Однако еще ночью Вооруженные Силы Украины нанесли по ним очень сильный удар.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире 24 канала.

Он сравнил отпор, который украинские защитники нанесли по вражеским силам на Сумщине в ночь на 2 апреля, с Чернобаевкой.

"Сегодня ночью на Сумском направлении по тем, кто зашел, был нанесен очень мощный удар. Там своя Чернобаевка", - сказал Арестович.

Напомним, председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что в область зашло немалое количество вражеских войск с территории России.

Как пояснил Арестович, там происходит ротация. По словам советника главы ОП, количество вражеских сил, которое сейчас ввели на Сумщину, значительно меньше, чем когда оккупанты пытались захватить Сумы впервые.

"Они будут вести оборонительные действия, а мы будем их атаковать", – добавил Арестович.

Кроме того, ввод новых войск на территорию Сумщины не означает новой большой угрозы. По мнению Арестовича, это сделали для того, чтобы помешать Украине перебрасывать свои силы на Восток, а также, чтобы держать нас в напряжении.

Сейчас, по данным МВД, самые ожесточенные бои сейчас идут от Изюма до Харькова, войска РФ пытаются прорваться на Донбасс.

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