Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

На Донбассе за прошедшие сутки, 2 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в штабе ООС в Fеcebook.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В направлении Новолуганского враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкино оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Читайте такжеЭкс-разведчик объяснил, чем могут грозит Украине предстоящие военные учения РФ и Беларуси

Неподалеку Красногоровки российские наемники применили минометы калибра 120 мм.

У Водяного противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Катериновки Луганской области обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 3 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, как заявил командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк, боевые турецкие беспилотники Bayraktar постоянно работают на Донбассе - в зоне проведения Операции Объединенных сил. Однако на неподконтольную территорию они не заходят.

Ситуация на Донбассе: что известно

Автор: Виктория Гордиенко