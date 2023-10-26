Оккупант скончался в больнице в результате полученных во время атаки травм.

Российские СМИ продолжают публиковать некрологи о жертвах ATACMS во время атаки на аэродром в Бердянске 17 октября. Выяснилось, что в результате ударов был ликвидирован майор российской авиации Жигулев Яков Владимирович.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе со ссылкой на некрологи, Жигулев "зажмурился" от полученных травм 19 октября.

Он был курсантом Иркутского военно-авиационного инженерного училища с последующим переводом в Воронежское училище. С 2011 года проходил службу в должности инженера авиационного комплекса вертолетной эскадрильи Ка-52. затем был переведен в Хабаровскую воинскую часть, где служил в звании майора с 2015 г. и до последнего в должности начальника технически-эксплуатационной части. Был ветераном "сирийской командировки".

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"Участник секты "свидетель ATACMS" с филиалом в Бердянске... Жигулев оставил вдову Анастасию и дочь Александру с неплохой перспективой обзавестись новыми "Жигулями", - иронично добавил эксперт.

Предоставление ATACMS Украине - детали

Ночью 17 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, а также В Луганске прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили по аэродромам с вражеской авиацией. Поражено 9 вертолетов оккупантов различных модификаций. Кроме того, стало известно, что поражены спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы. Для этого были используемые ракеты ATACMS.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в будущем Украина будет получать больше дальнобойных ракет ATACMS, в том числе с увеличенной дальностью поражения вражеских целей.

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