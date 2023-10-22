Его уже похоронили в Тверской области в присутствии местных властей.

В России начались похороны оккупантов, ликвидированных в результате ударов ATACMS по вражеским аэродромам на оккупированных территориях.

Пропагандисты уже начали публиковать первые некрологи. В частности, на днях в Тверской области похоронили майора Сергея Короленко.

Как пишут российские СМИ, его ликвидировали 17 октября. Вероятно, это было вследствие удара по аэродрому в Бердянске, ведь "минуснутый" майор занимал должность старшего инженера авиационной службы 696 опытно-инструкторского вертолетного полка 344 Государственного центра боевого применения и переобучения летного состава Минобороны РФ.

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Попрощаться с захватчиком пришли местные власти.

Предоставление ATACMS Украине - детали

Ночью 17 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, а также В Луганске прогремели мощные взрывы. Силы обороны Украины ударили по аэродромам с вражеской авиацией. Поражено 9 вертолетов оккупантов различных модификаций. Кроме того, стало известно, что поражены спецтехника, установка ПВО, склады боеприпасов и взлетные полосы. Для этого были используемые ракеты ATACMS.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в будущем Украина будет получать больше дальнобойных ракет ATACMS, в том числе с увеличенной дальностью поражения вражеских целей.

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