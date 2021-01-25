Контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика незаконного вооруженного формирования "ЛНР".
Читайте также"Истерика в ТКГ откликнулась на фронт": волонтер рассказал об активизации вражеских снайперов на Донбассе
Как сообщается на сайте СБУ, мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.
Следователи и оперативники установили, что житель Луганской области в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады" НВФ "ЛНР".
Впоследствии он продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой "отдельной разведывательной роты 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".
Контрразведчики установили, что боевик выполнял разведывательные задачи в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чернухино и Дебальцево.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.
Также решается вопрос относительно сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Больше новостей на тему
- "Не последняя провокация": в "Слуге народа" прокомментировали выходку россиян в ТКГ
- Оккупанты сегодня четыре раза нарушили перемирие на Донбассе: стреляли из пулемета и гранатомета
- На Донбассе ранен украинский военный
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram