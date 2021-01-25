Задержанный выполнял задачи врага в районе Станицы Луганской, Чернухино и Дебальцево.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала разведчика незаконного вооруженного формирования "ЛНР".

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Как сообщается на сайте СБУ, мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Следователи и оперативники установили, что житель Луганской области в 2014 году присоединился к так называемому "3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады" НВФ "ЛНР".

Впоследствии он продолжил преступную деятельность в должности разведчика в составе так называемой "отдельной разведывательной роты 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".

Контрразведчики установили, что боевик выполнял разведывательные задачи в районе населенных пунктов Станица Луганская, Чернухино и Дебальцево.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос относительно сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

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Автор: Антонина Доломанжи