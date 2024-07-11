Самолеты, ракеты Storm Shadow для ударов по РФ: Умеров о результатах саммита НАТО

Рассказал о переговорах с руководителями семи стран НАТО.

Во время Вашингтонского саммита НАТО с руководителями Великобритании обсудили практическую реализацию решения о разрешении на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории Российской Федерации.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, рассказывая о проведении ряда двусторонних встреч президента Украины Владимира Зеленского и членов украинской делегации со странами-союзниками на самом высоком уровне.

Он отметил, что с Великобританией проводятся переговоры по расширению поддержки и усилению сотрудничества в военной сфере, ведется работа над расширением спектра этой помощи и ее усилением.

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Умеров сообщил, что Нидерланды выделили 300 млн евро на вооружение F-16 для Украины. "Это дополнительно к 150 млн евро, которые уже выделялись на оснащение самолетов. Это значительно укрепит оборону наших городов и усилит возможности Сил обороны Украины в воздухе", - добавил он. При этом отметил, что речь шла о развитии оборонной промышленности Украины и планировании подготовки украинских пилотов.

Министр обороны Украины подчеркнул, что Канада анонсировала новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины на 500 миллионов канадских долларов, а это усилит наших героев на поле боя. "Обсудили оборонные потребности Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей. Также уделили внимание расширению тренировочных миссий украинских пилотов и возможности дополнительного обучения для наших летчиков на канадских авиасимуляторах", - добавил он.

Умеров сообщил, что благодаря инициативе Чехии в Украину была доставлена первая партия боеприпасов, которые были очень необходимы на фронте. "Темами наших переговоров также стали реализация чешской инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов Украине, европейская и евроатлантическая интеграция нашего государства", - рассказал он.

Министр обороны отмечает, что подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, которое предусматривает, что Люксембург продолжит оказывать военную помощь Украине, поддерживать европейское и евроатлантическое направления, а также помогать в защите и восстановлении культурного наследия Украины. По его словам, Люксембург выделил 80 млн евро на оборонную помощь в этом году и продолжит поддержку в течение следующего десятилетия. Также эта страна как солидер ІТ-коалиции предоставит возможности для обучения в киберсфере.

Умеров рассказал, что Украина благодарна Германии за предоставленные дополнительные системы ПВО. По его словам, обсудили с партнерами ситуацию на поле боя, борьбу с российскими управляемыми авиабомбами и разведывательными дронами.

Он также отметил, что конкретные результаты встречи с представителями Словакии будут обнародованы позже, в частности перспективы совместных проектов в энергетике, пограничной инфраструктуре, гуманитарном сотрудничестве. При этом поблагодарил за поддержку будущего членства Украины в ЕС.

Саммит НАТО - главные новости

Как сообщал УНИАН, Вашингтонский саммит членов Организации Североатлантического договора (НАТО) проходил с 9 по 11 июля 2024 года. России не нравится поддержка стран, входящих в Альянс, Украины.

Спикер правителя РФ Дмитрий Песков обвинил Североатлантический альянс в том, что блок "де-факто полностью вовлечен в конфликт в Украине" и таким образом якобы доказывает свою "конфронтационную суть".

У Путина в очередной раз обвинили Запад в том, что военная инфраструктура НАТО продолжает двигаться в сторону российских границ. По словам Пескова, Альянс хочет принять в свой состав Украину, чтобы нанести РФ поражение, что является "недопустимой угрозой безопасности".

Не обошлось без угроз, спикер Путина заявил, что действия НАТО потребуют эффективных мер со стороны РФ для контрстримирования альянса". В частности, в России якобы ведутся дискуссии по коррекции ядерной доктрины, но это "не единственный способ сдерживания".

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