Путина в очередной раз обвинили Запад в том, что блок "де-факто полностью вовлечен в конфликт в Украине".

Сейчас в Вашингтоне проходит саммит НАТО и война в Украине является одной из ключевых тем для обсуждения.

Спикер правителя РФ Дмитрий Песков обвинил Североатлантический альянс в том, что блок "де-факто полностью вовлечен в конфликт в Украине" и таким образом якобы доказывает свою "конфронтационную суть".

У Путина в очередной раз обвинили Запад в том, что военная инфраструктура НАТО продолжает двигаться в сторону российских границ. По словам Пескова, Альянс хочет принять в свой состав Украину, чтобы нанести РФ поражение, что является "недопустимой угрозой безопасности".

Видео дня

Не обошлось без угроз, спикер Путина заявил, что действия НАТО потребуют эффективных мер со стороны РФ для контрсдерживания альянса". В частности, в России якобы ведутся дискуссии по коррекции ядерной доктрины, но это "не единственный способ сдерживания".

Саммит НАТО в Вашингтоне

Как пишет Reuters, страны НАТО согласовали текст итоговой декларации саммита в Вашингтоне. В частности, там говорится о том, союзники по Альянсу возьмут на себя обязательства поддерживать Украину на пути в НАТО. Кроме того, НАТО "будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

Скандальный экс-президент РФ, действующий заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев истерически прокомментировал заявления НАТО.

"Мы должны сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился или исчезновением Украины или исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - заявил Медведев.

Вас также могут заинтересовать новости: