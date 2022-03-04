Она отметила, что солдат срочной службы заставляют подписывать контракт.

Русский сенатор Людмила Нарусова на заседании Совета федераций признала огромные потери армии РФ в Украине.

Соответствующее заявление Нарусова сделала в пятницу, 4 марта.

"Вчера из зоны боевых действий в Украине вывели срочников, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в результате из роты в сто человек живых осталось четверо", - заявила она.

Начались девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Противник исчерпал основную часть оперативных резервов и начал подготовку к переброске дополнительных сил и средств с Южного и Восточного военных округов РФ. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

Общие боевые потери в рядах российских оккупантов в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют 9166 человек. Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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