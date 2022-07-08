Ранее министр обороны Германии не одобрила идею поставки бронетранспортеров в Украину.

Германия ведет себя как страна трусов, когда речь идет о военной помощи для Украины.

Такое резкое заявление сделал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский, передает 24 канал.

Таким образом эксперт отреагировал на последнее заявление о том, что Германия боится предоставлять Украине бронетранспортеры, чтобы самим не остаться беззащитными.

По мнению Пионтковского, если Россия победит в Украине, никакие бронетранспортеры Германии уже не будут нужны.

"Вас, идиотов, уже сейчас защищают. Вы хотите бронетранспортерами защищаться от орды? Сейчас это за вас делает украинская армия, – отметил он. – А если ее разобьют, то уже некому будет вас защищать".

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристин Ламбрехт не одобрила идею поставки бронетранспортеров в Украину. Она объяснила свой отказ тем, что не может "грабить" собственные ресурсы германской армии:

"Мы поддерживаем Украину всем, чем можем, и делаем это ответственно. Но мы должны гарантировать и обороноспособность самой Германии... Безответственно обирать бундесвер, особенно сегодня".

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