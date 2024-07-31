Мужчину обвиняют в изнасиловании подчиненной прямо в здании прокуратуры.

Высокопоставленный прокурор из Северной Осетии, которого обвиняют в изнасиловании подчиненной, попросил отправить его на войну в Украине.

Как сообщает "База", речь о заместителе руководителя отдела процессуального контроля Григории Авакяняне, который сейчас - под следствием. По данным издания, он захотел подписать контракт с Минобороны и 24 июля направил в следственный комитет РФ ходатайство с просьбой отправить его на войну против Украины. Отмечается, что Авакян уже прошел военно-врачебную комиссию.

Этот прокурор был задержан по подозрению в изнасиловании в начале июля. По словам потерпевшей, он подмешал ей сильнодействующее вещество и час насиловал прямо в здании прокуратуры Северной Осетии.

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Девушка работает в прокуратуре Северной Осетии старшим прокурором: 2 июля, после окончания рабочего дня, Авакян вызвал ее в кабинет и начал склонять к близости.

"Поначалу она отбивалась, но затем не смогла сопротивляться — Мария подозревает, что Григорий подсыпал ей какое-то вещество в напиток, потому что она потеряла контроль над телом, не могла сопротивляться и позвать на помощь. После случившегося Мария обратилась к руководству республиканской прокуратуры", — сказано в публикации.

По словам девушки, ей пообещали, что во всем разберутся, но одновременно с этим потребовали не писать заявление, чтобы "не создавать шумиху". В тот же день Григорий, по словам Марии, попытался откупиться и оставил 1 млн рублей в ее машине, попросив не рассказывать о случившемся.

Однако 4 июля Мария написала заявление о факте изнасилования, а также передала следователям 1 млн рублей, оставленный в качестве откупных.

Медики подтвердили, что факт насилия был — на теле потерпевшей были характерные повреждения, синяки, ссадины, кровоподтеки и повреждения внутренних органов. Также, по данным "Базы", Мария запросила процедуру проверки на детекторе лжи и прошла ее.

"4 июля следователи пришли на место преступления — в кабинет в здании республиканской прокуратуры, — но их дважды туда не пустили. Запись видеонаблюдения из кабинета пропала, и как назло в помещении начинался плановый ремонт, который мог уничтожить все улики. В тот же день Авакян уволился из прокуратуры по собственному желанию", — говорится в публикации.

По информации росСМИ, вскоре Авакяна задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

По данным "Базы", пострадавшая против того, чтобы Авакян ушел на войну. Она считает, что таким образом прокурор хочет избежать уголовной ответственности.

Курьезы в российской армии

Напомним, 33-летний гражданин Дании, подписавший контракт с Министерством обороны РФ, обратился в суд с просьбой признать договор недействительным – иностранец, который оказался на войне в Украине, утверждает, что не понимал содержания документа. Сейчас он просто хочет вернуться домой.

Мужчина приехал в Россию летом 2023 года, по его словам, чтобы спастись от "европейских ценностей". К октябрю у Мадса заканчивался срок пребывания в России. Он обратился в полицию, чтобы продлить его, но правоохранители сильно долго тянули с ответом. Тогда кто-то посоветовал иностранцу подписать контракт с Минобороны РФ – дескать, таким образом, он однозначно останется в РФ. Как отмечается, мужчина был не против, так как хотел стать военным. При этом, как он утверждает, на войну в Украину не собирался. Тем не менее он оказался в подразделении, которое специализируется на беспилотниках и дронах, а служит в Луганской области - на территории, подконтрольной боевикам группировки "ЛНР".

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