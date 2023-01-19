Дальность полета Х-22 составляет до 600 километров, которые она преодолевает всего за 7-8 минут.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о российских ракетах Х-22. В частности, он объяснил, почему система противовоздушной обороны (ПВО) может не засечь ракеты такого типа.

Как отметил эксперт, дальность полета Х-22 составляет до 600 километров, которые она преодолевает всего за 7-8 минут: "Когда в Калужской области взлетают Ту-22М3 с ракетами Х-22 на борту, мы об этом, к сожалению, не знаем… Они могут осуществлять пуски на удалении 100 километров от нашей границы… Мы засекаем эту ракету только тогда, когда она входит в зону ПВО нашей страны".

Говоря о том, как летит Х-22, Жданов добавил:

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"Эта ракета запускается с борта стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на высоте от 10 до 14 километров. Она набирает скорость и поднимается на высоту до 20 километров, выходя в стратосферу. Разгоняется до большой скорости, долетает до нужно района, опускает нос вниз и под острым углом 30 градусов заходит на цель, набирая сверхзвуковую скорость. На такой скорости ПВО ее может даже не заметить. Такие комплексы, которые у нас есть".

По словам военного эксперта, у Украины нет технических средств засекать моменты пуска ракет Х-22 так же, как и пуски С-300. Как добавил Жданов, в лучшем случае ракеты С-300 ПВО обнаруживает, когда они заходят в воздушное пространство Украины.

Российские ракеты Х-22 - новости

Ранее военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему украинская ПВО не способна сбивать российские ракеты Х-22.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ предположили, смогут ли Х-22 сбивать американские зенитные ракетные комплексы Patriot.