В результате обстрела двое человек погибли и восемь ранены.

Российские оккупационные силы обстреляли из "Ураганов" Нежин в Черниговской области.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил городской голова Нежина Александр Кодола.

"Сегодня в 14.20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших. В результате взрыва повреждены 40 метров теплотрассы, проводят ремонтные работы, до конца дня тепло должно быть возвращено в дома", - сообщил Кодола.

Также четыре дома остаются без света, ремонтные работы будут продолжены завтра.

"В 17-й школе, 25-м садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации", - добавил городской голова.

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