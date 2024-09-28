Это может быть еще одна пиррова победа для них.

Российские оккупанты на восточном фронте наступают на запад в направлении реки Оскол. Таким образом захватчики, вероятно, пытаются разрезать наполовину украинскую оперативно-стратегическую группировку "Хортица" в этом районе, что усложнит пополнение войск и не позволит им поддерживать друг друга.

В то же время, как пишет Forbes, это россиянам очень дорого стоит. Село Песчаное к востоку от реки они захватили еще в июле. Теперь же оккупанты пытаются добраться до реки возле села Глушковка.

Так, в четверг враг пошел в наступление с примерно сотней бронетехники в трех направлениях, обстреливая украинские позиции к северу и югу от выступа. Украинские бригады и батальоны, среди которых 77-я аэромобильная бригада, дали отпор беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами. На юге рубеж удерживала 92-я десантно-штурмовая бригада, а 40-я артиллерийская бригада находится достаточно близко к Песчаному выступу, чтобы вести огонь по врагу в любом месте выступления.

Видео дня

Потери захватчиков были большими. 92-я бригада заявила об уничтожении 14 единиц техники - три танка, пять боевых машин БМП, бронетранспортер неуточненного типа, бронированный тягач МТЛБ, три грузовика и гольф-кар.

77-я бригада "отбила" атаку противника в своем районе, но не уточнила, сколько техники было сожжено. На видео боя, сделанном дроном, изображено по меньшей мере шесть обездвиженных и горящих машин, в том числе бронированные танки-черепахи.

В целом оккупанты потеряли по крайней мере пятую часть своих транспортных средств, что притупило наступление россиян в направлении реки Оскол и дало время местным украинским войскам для укрепления обороны. Однако противник еще может выиграть свою битву на этом участке фронта.

"Противник вскоре выйдет на левый берег реки Оскол на участке Глушковка-Кругляковка и разделит хортицкий плацдарм ОСГ на реке Оскол на две части", - прогнозируют в Украинском центре оборонных стратегий.

При этом это может быть еще одна пиррова победа для них - они завоевывают определенные позиции, но ценой большого количества техники и людей, которые все труднее заменить.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, на Покровском направлении населенные пункты круглосуточно "переходят из рук в руки", но ежедневно, на каждом участке этого направления, хоть по одной улице, украинские защитники отбивают у врага и делают это очень удачно.

В то же время освобождение Волчанского агрегатного завода в Харьковской области сужает зону контроля оккупантов и позволяет ВСУ создать плацдарм для дальнейшего наступления и окончательного освобождения всего города.

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