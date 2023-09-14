Атаку безэкипажных катеров якобы отбили, применив штатное корабельное вооружение.

Ночь на 14 сентября оказалась тревожной для российских кораблей в Черном море. В Министерстве обороны РФ заявили об атаке сразу нескольких морских дронов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сразу пять морских дронов якобы атаковали корабль "Сергей Котов", выполнявший патрулирование.

"Около 05:00 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря", - сообщают оккупанты.

По их версии, атаку якобы отбили - все морские дроны "уничтожены огнем из штатного вооружения корабля". Украина пока это не комментирует.

Взрывы в Крыму 14 сентября

Рано утром в оккупированной Евпатории прогремели взрывы. Местные жители сообщают о рейд дронов. Также публикуются кадры мощного взрыва на юго - западе города-район Заозерного, Уютного. Утверждается, что основной, самый яркий взрыв был в 05:40 утра.

В Минобороны РФ сообщают, что около 05:30 силы ПВО оккупантов уничтожили "11 украинских беспилотников самолетного типа" над захваченным ими Крымом.

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