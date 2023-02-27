У ПВО уже есть положительные результаты работы.

Вечером в воскресенье, 26 февраля, воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины. Сначала "покраснела" Черниговская область, за ней – Киевская, Полтавская, частично Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская и Харьковская области.

Вскоре после объявления тревоги глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил: "Не игнорируйте тревогу".

В соцсетях начали появляться многочисленные неподтвержденные сообщения о передвижении в воздушном пространстве неизвестных объектов и работе силы противовоздушной обороны. Эту информацию впоследствии подтвердили глава ОПУ и Киевская ОВА.

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"У ПВО уже есть положительные результаты работы", - проинформировал Ермак.

Киевская военная администрация в сообщение отметила, что "над регионом обнаружены вражеские воздушные цели".

"Силы ПВО начеку. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и придерживайтесь информационной тишины – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", – подчеркинули в ОВА.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в области замечены вражеские дроны-камикадзе.

"В области шахеди. Не пренебрегайте безопасностью. Есть успешная работа ПВО", - написал он.

Обновлено (00:05): Глава Офиса президента Ермак предупредил, что опасность не миновала. "Имеем еще цели в небе, будьте внимательны", – написал он.

Обновлено (00:15): Ермак сообщает, что ПВО работает в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Обновлено (00:16): Тревога продолжает распространяться по Украине. "Покраснела" Черкасская область.

Угроза атак РФ с воздуха - что нужно знать

Накануне 23-24 февраля военные, разведка и официальные лица предупреждали украинцев о возможной ракетной атаке, однако удар нанесен не был.

В частности, глава ГУР МО Кирилл Буданов прогнозировал, что россияне готовят "небольшой ракетный удар", скомбинированіный с ударами "Шахедами".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что уменьшение частоты ракетных атак оккупантов может свидетельствовать о попытке врага заставить украинцев расслабиться, а затем нанести удар.

По состояние на утро 26 февраля в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, ракетоносителей среди них нет. Однако, как подчеркивала Гуменюк, отсутствие ракетоносителей в Черном море не означает, что враг не собирается атаковать.

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