Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В Черном море впервые за несколько дней на дежурстве появился ракетоноситель. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Самое первое наблюдение - в Черном море появился впервые за несколько суток ракетоноситель на дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий 8 ракет типа "Калибр". Это говорит о том, что подготовка шла, и в пунктах базирования находятся также ракетоносители, которые могут быть приобщены к службе в течение нескольких часов", - сказала она.

Гуменюк призвала не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь "притяжение врага к своим скрепам и традициям может быть критическим".

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"Вполне вероятно, что начало недели может быть ознаменовано такой атакой", - добавила она.

По данным Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, по состоянию на 27 ноября на боевом дежурстве в Черной море Россия держала 9 кораблей.

Также известно, что в Азовском море россияне держат на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море враг сосредоточил девять кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 76 ракет.

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