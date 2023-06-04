Россияне утверждали, что Буданов "умер" в результате ракетной атаки.

В России придумали очередной фейк о якобы смерти представителя украинского военного руководства. На этот раз взялись за начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Как отметил в эфире "24 канала" представитель ГУР Вадим Скибицкий, на самом деле с Будановым все хорошо. Он посмеялся над новым фейком РФ и добавил, что в обед говорил с главой украинской разведки.

Отметим, что россияне утверждали, что Буданов "умер" в результате ракетной атаки. "Похоронить" главу Главного управления разведки, по версии РФ, якобы должны были в Киеве.

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Фейки РФ о гибели украинского руководства

В последнее время российская пропаганда активно разгоняет фейки о гибели и ранении украинского военного руководства. В частности, недавно россияне "похоронили" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Пропагандист Соловьева Карнаухов опубликовал фото "умершего Залужного". На самом же деле на фото был ликвидированный оккупант с георгиевской лентой на груди в российской военной форме.

В начале мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что во время боев за Бахмут якобы погиб командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Танцюра. В командовании Сил ТрО этот фейк опровергли.

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