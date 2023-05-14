Они пытаются вывозить свои семьи.

Среди предателей на временно оккупированной территории Украины распространяются панические настроения. Многие из них уже уехали.

В то же время российское руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, пишет спикер оперативного командования "Юг" полковник Назаров.

Отмечается, что коллаборанты "сидят на чемоданах", вывозят семьи и пытаются обойти запрет.

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"Коллаборанты на временно оккупированной территории Херсонской области массово бегут в РФ. Среди предателей на ВОТ распространяются панические настроения, и многие из них уже уехали с территории Украины. При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но те все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи", - сообщил спикер.

Коллаборанты бегут с оккупированной территории

Российские захватчики проводят "эвакуацию" населения на временно оккупированной территории Запорожской области. При этом сами оккупанты и прихвостни россиян спешат покинуть эту территорию.

В то же время в Скадовскую и ряде других населенных пунктов Херсонщины происходит сворачивание деятельности оккупационных администраций.

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