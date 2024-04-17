Издание отмечает, что эти выходные могут определить не только судьбу пакета помощи, но и будущее Джонсона в политике.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что намерен сдвинуть с мертвой точки голосование за долгожданное финансирование для Украины, Израиля и других союзников.

Как пишет The Wall Street Journal план Джонсона предусматривает четыре законопроекта – по одному для Израиля, Украины и Тайваня, а также четвертый законопроект, содержащий многие республиканские приоритеты, включая запрет или принудительную продажу TikTok в США. В обращении к законодателям Джонсон сказал, что он прислушался к отзывам коллег и вскоре опубликует текст законопроекта. Голосование должно состояться вечером в субботу, 20 апреля.

Издание отмечает, что эти выходные могут определить не только судьбу пакета помощи, но и будущее Джонсона в политике. Уже второй представитель Республиканской партии заявил, что спикер Палаты представителей должен уйти в отставку.

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Чтобы пакет о помощи был одобрен в эти выходные, Джонсону, вероятно, понадобятся голоса демократов. Между тем мнения республиканцев остаются разделенными – обнародованный в начале недели план Джонсона не включал никаких положений по иммиграционной политике, и это разозлило многих консерваторов, которые настаивали на мерах по обеспечению безопасности на границе.

"Джонсон несколько недель подряд заявлял, что планирует выложить свое долгожданное предложение по внешней помощи – через несколько месяцев после того, как Сенат принял решение о выделении 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю, Тайваню и гуманитарные усилия. Лидеры обеих партий в Конгрессе и президент Байден призвали Джонсона поддержать законопроект Сената, но он выбрал другой подход, пытаясь обойти острые разногласия в Республиканской партии относительно дальнейшей помощи Киеву", – объясняет издание.

Попытки Джонсона "продвинуть" помощь Украине содействовали активизации диссидентов. В прошлом месяце Марджори Тейлор Грин (республиканец от штата Джорджия) подала заявление об отставке спикера, что может привести к отстранению Джонсона с должности. В прошлом году предыдущий спикер, Кевин Маккарти, был отстранен от должности, когда республиканец Мэтт Гаец воспользовался этой процедурой. Грин еще не назначила голосование, однако к ней присоединился еще один республиканец – Томас Масси, призвав Джонсона уйти в отставку. Спикер же пообещал остаться на своей должности.

Усилия Палаты представителей по голосованию за помощь Украине, Израилю и Тайваню приобрели новую актуальность после того, как в минувшие выходные Иран запустил волну из более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет в направлении Израиля, в то время как ситуация в Украине продолжает ухудшаться уже третий год.

Украина пытается мобилизовать больше людей для участия в военных действиях, а ее запасы ракет противовоздушной обороны истощаются из-за усиления российской кампании ракетных ударов и атак беспилотников по электростанциям и другим объектам гражданской инфраструктуры.

При этом WSJ отмечает, что опросы показывают, что все больше избирателей Республиканской партии считают, что США делают слишком много для Украины, в то время как контроль над нелегальной иммиграцией является главным вопросом в преддверии осенних выборов. Тем не менее, многие ястребы оборонной политики Республиканской партии стремятся, чтобы помощь была оказана, и они становятся все более обеспокоенными, поскольку Россия продвигается дальше вглубь украинской территории.

Помощь Украине от США: последние новости

17 апреля Палата представителей США опубликовала три отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, проект закона предусматривает ассигнование $61 млрд в связи с войной в Украине, в т.ч. $23 млрд на пополнение арсеналов США.

Также документ предписывает президенту США предоставить Украине ракеты ATACMS. Однако этот процесс американский лидер может отложить, если определит, что передача ракет правительству Украины будет наносить ущерб национальной безопасности и интересам Соединенных Штатов.

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