Атаки произошли буквально через несколько часов после разговора Трампа с Путиным.

РФ и Украина обвинили друг друга в нанесении авиаударов, которые вызвали пожары и повредили инфраструктуру всего через несколько часов после того, как российский диктатор Путин согласился на прекращение огня.

Путин согласился временно прекратить атаки на украинские энергетические объекты, но отказался от 30-дневного прекращения огня, что значительно меньше того, на что рассчитывал американский президент Дональд Трамп, пишет Reuters

Напомним, именно путинского согласия на на 30-дневное перемирие добивался Трамп в качестве первого шага к постоянному мирному соглашению.

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Несколько часов спустя обе стороны сообщили об атаках. "Россия атакует гражданскую инфраструктуру и людей прямо сейчас", - написал глава администрации Зеленского Андрей Ермак в Telegram ночью.

Региональные власти Сумской области заявили, что атаки российских беспилотников повредили две больницы, вынудив эвакуировать пациентов и персонал больницы.

Также 60-летний мужчина получил ранения, а несколько домов были повреждены в результате ударов беспилотников по Киевской области,сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Зеленский заявил, что Россия запустила более 40 беспилотников против Украины в течение нескольких часов после телефонного разговора Трампа и Путина.

При єтом власти южнороссийского региона Краснодара заявили, что атака украинских беспилотников спровоцировала пожар на нефтебазе, расположенной недалеко от станицы Кавказская. В результате пожара 30 сотрудников были эвакуированы. "Работы на объекте приостановлены", - заявили в администрации Краснодара.

Разговор Трампа и Путина

17 марта президент США Дональд Трамп планирует поговорить с российским диктатором Путиным во вторник. Позже он сказал, что его цель добиться от Путина согласия на 30-дневное перемирие. Однако что-то пошло не так и Трамп єтого не смог достичь.

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