Добровольцам обещают по 220 тысяч рублей в месяц.

Путинская партия "Единая Россия" обзавелась собственной частной армией - так называемой ЧВК "Эспаньола", которую использует для войны с украинцами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины. Ранее соответствующее террористическое формирование входило в структуру так называемого батальона "Восток" как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

"С 2023 года "Эспаньолу" в свое распоряжение получили партийцы Путина - террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании, и на деньги из "Единой Росси" начался и продолжается активный рекрутинг", - отмечает разведка.

Согласно сообщению, в ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" РФ и временно оккупированных территорий Украины - последних используют в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения".

В пунктах рекрутинга в "Эспаньолу" на временно оккупированных украинских территориях добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт с ними заключают минимум на полгода.

Умирать за Москву также заманивают "страховыми выплатами": 1 млн рублей - легкое ранение; 2 млн рублей - ранение средней тяжести; 3 млн рублей - тяжелое ранение; 5 млн рублей - смерть.

"Впрочем, финансовая мотивация служит лишь оберткой. Для большинства новобранцев первый же бой является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых из числа рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам рублей за посланного Москвой на смерть кормильца", - информирует ГУР.

Что случилось с наемниками из ЧВК "Вагнер"

Как известно, ранее РФ задействовала в войне против Украины другую террористическую группировку - наемников ЧВК "Вагнер". Однако формирование потеряло своего главаря и основателя Евгения Пригожина в результате бунта, который он устроил против Минобороны РФ.

23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю. Глава ЧВК Евгений Пригожин обвинил в обстреле российских военных и пообещал отомстить министру обороны РФ Сергею Шойгу. По приказу Пригожина "маршем справедливости" войска ЧВК "Вагнер" двинулись в сторону Москвы. Они взяли "под контроль" военные объекты Воронежа и Ростова-на-Дону, однако остановили свое наступление в 200 км от российской столицы.

Пригожин развернул колонну с военной техникой по результату переговоров с Александром Лукашенко, о которых знал Путин. В тот же вечер пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что заведенное в отношении Евгения Пригожина дело об организации мятежа, будет закрыто, а глава ЧВК "Вагнер" уйдет в Беларусь.

26 июня издание "Верстка" со ссылкой на лесничество области сообщило, что в Могилевской области Беларуси в 200 км от границы с Украиной начали строить военный лагерь на восемь тысяч наемников ЧВК "Вагнер", что таких лагерей будет несколько.

Но 23 августа Евгений Пригожин и еще несколько членов "Вагнера" были ликвидированы в Тверской области России - самолет, в котором они находились, потерпел крушение. В конце октября СМИ узнали, что "Вагнер" переходит в подчинение Росгвардии.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что "поход" Пригожина на Москву не был постановочным. Тем не менее он считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "не является самостоятельной фигурой", за ним стоит группа "людей в погонах", которые имеют целью сменить руководство России.

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