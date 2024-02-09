По словам Гуменюк, РФ ненадолго выпустила в море только один ракетоноситель.

Российские войска уменьшили присутствие военных кораблей в Черном море в том числе и из-за недавнего уничтожения Силами обороны российского катера "Ивановец", сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Уничтожение "Ивановца" поддержано общим штормом в Черном море, поэтому общая ситуация отражается и на количестве корабельной группировки. Последние два дня они выводили в море до пяти единиц. Все они патрулируют направление нового пункта базирования, сравнительно нового - Новороссийска. Держатся ближе к этому порту", – сказала Гуменюк.

Она добавила, что РФ ненадолго выводила на дежурство один ракетный носитель: "Ракетоноситель уже заведен в пункт базирования, он довольно не долгое время нес дежурство, это ракетоноситель "Фрегат Макаров" выходил. Но по состоянию на утро, ни одного ракетоносителя мы не наблюдаем на дежурстве".

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РФ продолжает терроризировать гражданские объекты

Гуменюк также рассказала, что РФ продолжает наносить удары по отдаленным от линии фронта территориям. За прошедшие сутки было попадание в гражданский объект.

"Одним из таких способов террора остаются дроновые атаки и враг продолжал и этой ночью использовать шахеды. На этот раз, в нашей зоне ответственности, атака характеризовалась стремительным развитием событий. В течение часа был отработан удар в направлении Херсонщины и Николаевщины. К сожалению, не удалось избежать попаданий - попадание произошло в агропредприятие. Это еще одно направление вражеского террора", - сказала Гуменюк

Российско-украинская война продолжается: последние новости

Утром Генштаб сообщил о том, что за прошедшие сутки украинские войска ликвидировали еще 910 российских оккупантов на фронте. Общие потери России в войне уже составляют 393 290 военных.

За прошедшие сутки на фронте между украинскими воинами и оккупантами было 65 боевых столкновений, больше всего противостояний произошло на Авдеевском и Марьинском направлении.

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