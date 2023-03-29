Директор Национального военно-исторического музея анонсировал неожиданность украинцам.

На годовщину уничтожение флагмана Черноморского флота РФ "Москва" в Национальном военно-историческом музее Украины будет открыта отдельная выставка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор музея Андрей Ильенко на брифинге. Он отметил, что на сегодня в музейной коллекции есть сигнальный буй с потопленного украинскими военными в апреле крейсера "Москва".

На сайте музея рассказывается, что спасательный световой буй был обнаружен экипажем гражданского судна 27 мая в районе устья реки Дунай и передан украинским пограничникам. Отмечается, что атрибуция маркировок свидетельствует о 1981 году производства и об указанном сроке годности в три года.

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"На годовщину уничтожения флагмана ЧФ РФ мы планируем открыть отдельную выставку и провести до этого реэкспозицию первого этажа", - рассказал директор музея.

Он не сказал, что будет представлено, отметив, что это"пока остается тайной". По его словам, экспозиция станет сюрпризом для украинцев.

Уничтожение флагманского крейсера ВМС РФ "Москва"

14 апреля 2022 года крейсер "Москва" был потоплен в экономической зоне Украины. Он участвовал в российско-грузинской войне и Сирии.

13 апреля 2022 г. крейсер был подбит двумя ракетами берегового противокорабельного комплекса ВМСУ "РК-360МЦ" "Нептун". Из-за существенных повреждений на нем возник пожар. На следующий день в результате повреждений и пожара крейсер наклонился на левый борт и затонул. Отмечается, что потопление "Москвы" является уникальным событием в мировой военно-морской истории, поскольку крейсер принадлежал к числу шести крупнейших кораблей ВМФ РФ и стал самой дорогой потерей РФ во время войны (остаточная стоимость крейсера - 750 млн долларов).

"Москва" является крупнейшим военным кораблем, потопленным в результате боя со времен Второй мировой войны. На 1 июня 2022 года крейсер был самым большим по габаритам затонувшим объектом на дне Черного моря (это примерно как 14-этажный жилой дом длиной почти в два стадиона). Глубина залегания - 56 м.