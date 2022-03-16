Министр отметил, что активное сопротивление на улицах российских городов – это способ изменить свое место в списке военных преступников.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к гражданам РФ: "прозрений" недостаточно, не имитируйте - действуйте.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Также обращаюсь к тем гражданам России, особенно - к публичным лицам, которые внезапно "прозрели". Вам не хочется ассоциироваться с людоедским режимом, который вас устраивал, но сейчас сорвался с цепи. Понимаю", - отметил министр.

Однако он напомнил, что сегодня ровно 8 лет с момента военного преступления – имитации "референдума", который Кремль совершил в Крыму.

"Война длится не 20 дней. А больше 8 лет. Вы могли об этом забыть, но мы-то все помним", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны заявил, что ни один украинец больше не поверит им на слово.

"Никто не поверит, что вы "не знали" или что "вас обманули". "Прозрений" недостаточно. Если хотите смягчить свою вину, необходимо деятельное раскаяние. Так гласит закон. Действуйте", - добавил он.

Резников отметил, что активное сопротивление военной авантюре, не постами из турецкого или израильского отеля, а на улицах российских городов – это способ изменить свое место в списке военных преступников.

"Не имитируйте. Действуйте", - еще раз добавил он.

Напомним, в Минобороны оценили угрозу вмешательства Китая в российско-украинскую войну. Так, советник министра обороны Маркиян Лубкивский не считает, что Китай рискнет оказать помощь Вооруженным силам России по запросу Путина.

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