Женщина, работавшая в крымском туристическом агентстве, пожаловалась, что ее несколько раз едва не раздавила военная техника захватчиков.

Курортный сезон в Крыму, который временно оккупировали россияне, в текущем году провалился - захватчики утверждают, что в отелях цены упали на 30% по сравнению с 2022 годом из-за падения спроса, но в течение августа среднее количество бронирований составило только 40%, то есть этим летом большинство номеров оставались пустыми.

На полуострове в прошлом году было меньше туристов, а в текущем году "туризм исчез", рассказала CNN россиянка Светлана, которая ранее работала менеджером в крымском туристическом агентстве, а этим летом покинула Крым и переехала в российский город Санкт-Петербург.

"Недавно снова поехал туда в надежде, что все скоро закончится, и они о чем-то договорятся, чтобы прекратить конфликт. Но я осталась на четыре месяца и поняла, что в ближайшее время ничего не закончится", - поделилась она.

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Собеседница отметила, что проведенное на полуострове время ей не понравилось. "Я так устала от постоянных военных самолетов над головой, от постоянных военных в городе, от раненых, от этих бедных людей, которые бегут с испуганными глазами, от военной техники, которая несколько раз едва не раздавила меня", - сказала Светлана.

Женщина добавила, что бронетранспортер оккупантов едва не столкнулся с ее машиной.

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Россияне захватили украинский Крым в 2014 году и превратили курортный полуостров в военную базу. Киев решил вернуть Крым под свой контроль военным путем после того, как РФ осуществили полномасштабное вторжение на украинскую землю.

В Крыму уже много раз раздавались взрывы на важных вражеских объектах, в частности, на аэродромах, полигонах и построенном россиянами Керченском мосту.

В День независимости Украины - 24 августа, украинская военная разведка сообщила, что на полуострове была проведена спецоперация, в результате которой на его территории взвился наш флаг. 25 числа появилась информация о повторной высадке украинского десанта в Крыму.

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