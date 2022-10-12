Использование оружия химического действия на войне строго запрещено Конвенцией о химическом оружии.

Российские оккупационные войска применяют против военнослужащих Вооруженных сил Украины ручные гранаты химического действия, которые россияне сбрасывают на позиции украинских защитников с помощью беспилотников.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, враг пытается поразить украинских военных, используя газовые слезоточивые гранаты К-51. Дрон с такой гранатой подбили в Запорожской области.

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"Так, подразделения Сил обороны Украины в Запорожской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат, который нес гранату К-51 с сильно раздражающим веществом", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты в очередной раз нарушают все правила и обычаи ведения войны. Использование слезоточивых веществ как средства для ведения войны строго запрещено ст. 1 п. 5 Конвенции о химическом оружии.

Использование Россией химического оружия на войне в Украине

Как писал УНИАН, в конце сентября оккупанты атаковали позиции ВСУ химическим оружием. По данным оперативного командования Юг, вероятнее всего, россияне сбросили гранаты К-51 с ядовитым веществом хлорпикрин с беспилотников.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркивал, что от химического оружия очень трудно защититься самостоятельно. В случае применения такого оружия противником необходимо накрыться плащом или водонепроницаемым материалом и надеть противогаз. Позже плащ нужно сбросить и постараться уйти в укрытие, пройдя через специальную дезактивационную камеру.

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