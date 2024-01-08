Также там конкретизировали планы России.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга рассказала, что ракетный удар, который произошел сегодня утром, был предсказуем: противник пытается навредить инфраструктуре правобережья и рассредоточить силы обороны.

"В нашей зоне ответственности самым болезненным стала атака на Криворожское направление, где враг попал по торговому центру и жилым кварталам. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, сейчас идет поисково-спасательная операция...", - сказала она.

Гуменюк считает, что такие атаки враг будет продолжать. "Мы предупреждали, что с ухудшением погодных условий враг может активизироваться. Абсолютно понятным было то, что использовать будут разные ракеты, разного базирования и характеристики для того, чтобы усложнить работу противовоздушной обороны, истощить ее", - рассказала полковник.

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Она добавила, что предшествовала ракетному удару дронову атака, которая состоялась ночью. По ее мнению, таким образом, враг, очевидно, выискивал системы противовоздушной обороны и промерял маршруты вероятного движения ракет "на потом". Как уточнила военная, такой вариант можно предположить, поскольку запуски ракет были сосредоточены не только на регионах, прилегающих к государственной границе Украины.

"Они как раз пытались попасть и в глубину страны, и даже в западные рубежи", - говорит Гуменюк.

Она также прокомментировала ситуацию на Херсонщине. Там, по словам спикерки, враг пытается компенсировать нехватку авиационного компонента артиллерийским, и продолжает террор мирного населения. В частности, обстреливает с левого берега противоположный - правый. Причем происходит это не только на направлении Херсонщины - страдает также Николаевна. Речь идет о противоположном береге Кинбурнской косе через Днепр-Бугский лиман, где российские оккупанты регулярно обстреливают Очаковскую и Куцурубскую общины.

По информации Гуменюк, таким образом противник пытается максимально охватить различные направления вдоль линии боевого столкновения, чтобы рассредоточить усилия Сил обороны Украины. Также враг хочет как можно больше навредить инфраструктуре Правобережья, поскольку понимает, что от этого зависит логистика и обеспечение подразделений на левом берегу.

Кроме того, российская армия стремится держать под огневым контролем саму реку Днепр. В то же время Гуменюк отметила, что контрбатарейная борьба продолжается также со стороны ВСУ и результаты боевой работы Сил обороны должны облегчать "участок местности", который удерживают украинские подразделения на Левобережье.

"Там удалось уничтожить 15 единиц автобронетехники противника. И, как следствие, враг за минувшие сутки использовал лишь три попытки штурмовых действий и уже без применения техники. Они вновь понесли существенные потери и не рискуют сейчас штурмовать при поддержке бронетехники", - рассказала спикер.

Она добавила, что вместо этого после длительной паузы захватчики попытались активизировать авиацию - привлекли по плацдарму, который удерживают ВСУ, неуправляемые авиационные ракеты. По мнению Гуменюк, это смена тактики – определенное примеривание врагом, который ищет результативных способов воздействия.

"Но результата положительного они для себя не достигли - мы продолжаем удерживать позиции, плацдарм остается под нашим контролем, а враг несет потери", - акцентирует полковник.

Россия сильно ударила по Днепропетровщине ракетным ударом

8 января в результате ракетного удара в Украине погибли по меньшей мере три человека, более 30 пострадали, среди них - дети. В результате массированного ракетного удара по Кривому Рогу и Криворожскому району есть разрушение торгового центра, многоэтажек и частных домов. В Кривом Роге много обрывов электросетей, перебои со светом, не работает электротранспорт.

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