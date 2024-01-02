Кира Рудик опубликовала фото своего поврежденного дома.

Во время российской ракетной атаки был поврежден дом народного депутата Киры Рудик. Об этом сама Рудик сообщила в Facebook.

"Сегодня состоялся мой личный фильм ужасов. Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки - повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют изменил запах дыма и ада, который несет Россия", - написала депутат.

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Российская ракетная атака - последние новости

2 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и крылатыми и баллистическими ракетами. Основной удар пришелся на Киев, Киевскую область и Харьков. Обломками ракет было повреждено множество объектов гражданской и жилой инфраструктуры.

По информации президента Зеленского, по состоянию на сейчас известно о четырех погибших и 92 раненых. Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара, привлечены все необходимые службы.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что во время сегодняшней ракетной атаки на Киев противовоздушная оборона сбила более 6 десятков ракет Х-101 / Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

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