После того, как Россия нанесла удар по Днепру своим новым оружием, она начала угрожать нанести удары по территории Польши. Мол, дальше Москва может нацелиться на военную базу на побережье Балтийского моря.

Такие угрозы прозвучали потому, что именно в Польше, очень близко к Москве, размещены новейшие системы ПРО, перехватывающие пусковые установки, которые могут фиксировать пуски ракет из РФ. Но стоит понимать, что перед тем, как ударить по Польше, или даже странам Балтии, россияне будут максимально увеличивать эскалацию в Украине. Это, во-первых.

Во-вторых, все же пока такие угрозы и сигналы Россия озвучивает, чтобы западные страны, страны НАТО уменьшили помощь Украине. Чтобы они давили на Киев, чтобы он согласился на условия Москвы в мирных переговорах.

Видео дня

В-третьих, Россия точно не ударит ближайшие два месяца, которые остались до вступления в полномочия президента США Дональда Трампа. Ей сейчас не нужна такая эскалация, особенно, учитывая возможный ответ со стороны Соединенных Штатов и стран НАТО.

Но может ли РФ, увеличивая ставки, применить тактическое ядерное оружие по Украине? Даже во времена Советского Союза единственным примером, когда мир действительно стоял на грани начала ядерной войны, был Карибский кризис. Но даже тогда к пониманию, что в конечном счете погибнут все, пришли и президент Кеннеди, и генсек Советского Союза Хрущев. Это понимание остановило мир на грани этой катастрофы, с того момента начался период разрядки.

Если сейчас проводить такие, довольно условные параллели, то похожего мало. Сейчас речь не идет о размещении американского или европейского оружия на территории Украины, то есть даже экзистенциальной угрозы для России не существует. Поэтому, когда РФ озвучивает новые и новые угрозы и условия - это лишь элемент торга, повышение ставок перед предстоящими переговорами между Трампом и Путиным.

Это махание "ядерной битой" без конкретики и реальной возможности ее применить, говорит о том, что переговоры приближаются. И напомню, накануне начала реальных переговоров обе стороны, как правило, идут на максимальную эксклацию, чтобы максимально улучшить свои переговорные позиции.

Поэтому сейчас мы вступили в эту фазу максимальной турбулентности, максимального повышения ставок, использования различных видов оружия. Мы это видим в ситуации и на фронте, и с обстрелами украинских городов с использованием нового оружия, и количества ракетных ударов. Россия пытается использовать все возможные рычаги влияния, но не пересечь "ядерную" черту. Потому что в таком случае получит адекватный ответ.