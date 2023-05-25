В Главном управлении разведки Минобороны считают, что Гаага для Путина неизбежна, и лучше, чтобы его туда доставили живым.

Президент Российской Федерации Владимир Путин среди российских военных преступников является главной целью. Его планируют доставить в Гаагу для справедливого наказания за развязывание полномасштабной войны против Украины.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов прокомментировал обнародованную в германской газете Welt информацию о том, что президент РФ Владимир Путин и главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин возглавляют список людей, которых хотят ликвидировать украинские спецлужбы.

"Я понимаю, что есть медийщики, и это нормально, которые подхватывают и готовят самые "жареные" факты, но в оригинале (материала газеты Welt - УНИАН) было несколько по-другому. Да, в самом деле, Путин явный военный преступник, как и вся его банда. И он действительно - цель номер один с точки зрения задержания и доставки в Международный суд и трибунал в Гаагу", - сказал Юсов в эфире телемарафона.

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Он отметил, что Украина является цивилизованным государством, которое действует цивилизованными методами.

"Сейчас тратить какие - то сверхусилия для того, чтобы физически ликвидировать человека, похожего на Путина - мы можем долго об этом говорить, но это вопрос целесообразности. А вот необходимость задержать его как военного преступника и его приспешников и доставить в международный трибунал - конечно это вопрос справедливого наказания, которое будет реализовано и обязательно воплощено. Гаага для Путина неизбежна. И в данной ситуации даже лучше, чтобы он на этом трибунале был жив", - сказал Юсов.

Ликвидация Путина - что сказали в ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что в Украине составили список россиян, которых могут ликвидировать. Все "цели" несут ответственность за войну против Украины, но первый в списке президент Российской Федерации Владимир Путин. Также в "черный список" попал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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