Вероятно, это были Shahed-136 и "Гранат-4".

Ночью российские оккупанты пытались атаковать Харьковскую область беспилотниками. По вражеским дронам из средств ПВО отработали подразделения Воздушных сил ВСУ. В результате удалось уничтожить два БПЛА.

Такой информацией поделился пресс-центр воздушного командования "Восток" на официальной странице на Facebook. В сообщении сказано: "Ночью нашей ПВО в Харьковской области уничтожено 2 вражеских БПЛА, вероятно, Шахед-136 и Гранат-4. Держим строй".

Напомним, вчера Россия также обстреляла территорию Харьковщины из минометов. Целью рашистов стало село Караичное Чугуевского района. В результате ударов тяжелые ранения получил 30-летний мужчина. Жителя отправили в больницу, где врачи борются за его жизнь.

Видео дня

Уничтожение беспилотников оккупантов: последняя информация

С момента полномасштабного вторжения России украинские защитники взорвали 2323 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. И каждый день эта статистика увеличивается.

В Николаевской области 8 апреля средства ПВО сбили разведывательный беспилотник оккупантов модели Supercam.

Ночью 4 апреля рашисты атаковали Одесскую область с использованием дронов-камикадзе. Они запустили 17 беспилотников Shahed-131/136, 14 из которых удалось сбить.

Как сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, украинские защитники расставляют мобильные огневые группы и средства ПВО так, чтобы страховать друг друга во время сбития вражеских воздушных целей.

Вас также могут заинтересовать новости: