Оружие такого типа может использоваться эффективно только в странах с сухим климатом, отметил Иван Ступак.

Применение химического оружия Россией в Украине будет иметь сомнительную эффективность.

Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, отметив, что оружие такого типа может использоваться эффективно только в странах с сухим климатом, как было в Сирии, передает 24 канал.

"После ядерного оружия, чем вы собрались нас пугать? Каким-нибудь газом, каким-то веществом, которое в воздухе растворяется, которое носит ветер туда-сюда и может на российские позиции понести?" – заметил Ступак.

По его словам, химическое оружие является оружием массового поражения при большом скоплении людей на конкретном участке, а ВСУ растянуты по огромному фронту. Россиянам не стоит надеяться на эффективность и результативность такого оружия, добавил Ступак.

Угроза применение Россией химического оружия

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена предупредили, что в случае ухудшения ситуации для России на фронте Путин может сначала применить химическое оружие, прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО.

"Но в случае продолжения потерь на поле боя или полного распада российской армии некоторые высокопоставленные чиновники, которые работают над этим вопросом, пришли к выводу, что Москва может прибегнуть к применению химического оружия – в том числе того, которое страна связывает с использованием при отравлении Алексея Навального", – писало Politico.