Ликвидированы также два вражеских лейтенанта, поделился защитник Украины.

Во время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла подполковника-шпиона Дмитрия Давыдушина.

Был ликвидирован еще один подполковник - Максим Барсуков, а также два лейтенанта противника, сообщил о новом вражеском "грузе 200" (ликвидированные оккупанты) офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, который известен под позывным "Штирлиц".

"успешно "демобилизированы": …подполковник-разведчик Дмитрий Давыдушин; …лейтенант Айрат Воевода; …лейтенант Максим Сердинский", - поделился защитник украинского государства.

Война России и Украины - сегодня это стоит знать

Утром 19 июня Генштаб ВСУ сообщил, что россияне продолжили сосредотачивать главные усилия на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. В течение прошедших суток там произошло более 20 боев.

По сведениям Минобороны Украины, в течение двух недель на Мелитопольском и Бердянском направлениях наши воины освободили восемь населенных пунктов.

Противник на украинской земле уже понес огромные потери. Общие потери РФ в Украине на 19 июня составляют приблизительно 220 450 противников.

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