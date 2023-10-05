Фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во времена службы в КГБ бывшего Советского Союза.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на Сергея Чемезова - гендиректора российской корпорации "Ростех", которая является монополистом в сфере поставка вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок РФ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, по имеющимся данным, фигурант входит в круг друзей и ближайших соратников Путина, с которым познакомился еще во времена службы в КГБ бывшего Советского Союза.

Отмечается, что благодаря такой приближенности к главе Кремля Чемезов более 15 лет является неизменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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В спецслужбе проинформировали, что компании "Ростеха" производят до 80% военной техники, вооружений и боеприпасов для ведения войны против Украины. Среди них - концерны "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация", которые поставляют оккупантам танки, боевую авиацию и ракетные комплексы.

"Сотрудники Службы безопасности задокументировала факты передачи компаниями Чемезова для Минобороны РФ оптовых партий: истребителей СУ-30, СУ-35, СУ-57; фронтовых истребителей-бомбардировщиков СУ-34; баллистических ракет типа Х-47М "Кинжал"; боевых вертолетов Ка-52 и Ми-28; ударных и разведывательных дронов; военно-транспортных самолетов Ил-76; танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М; боевых машин пехоты БМП-2М и БМП-3; реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" и самоходных гаубиц "Мста-С", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств сообщили Чемезову сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку чиновник находится за пределами Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

СБУ установила командира-палача из РФ, который убивал жителей Киевщины

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ установила личность еще одного российского захватчика, который причастен к массовым пыткам и убийству мирных жителей во время временной оккупации Киевской области.

Злоумышленником является лейтенант Нурсултан Муссагалеев - командир разведывательного взвода 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ (г. Псков).

После бегства захватчиков с Киевщины высшее военно-политическое руководство РФ наградило Муссагалеева звездой "героя России" и медалью "За боевые отличия". Затем российские пропагандисты сняли о нем сюжет, который вышел в "прайм-тайм" на телеканале "Россия 1".

Установлено, что 24 февраля 2022 года он в составе оккупационных группировок России пересек северную границу Украины и прибыл в Бучанский район для подготовки к наступлению на Киев.

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