Львиная часть средств пошла на закупку 395 единиц качественной и современной амуниции, 4, металлоискатели, оптические приборы и дроны.

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Parimatch развернул системную и всестороннюю поддержку ВСУ – от закупки и доставки самых необходимых предметов амуниции до передачи высокотехнологичного оборудования на передовую. Компания находит ресурсы и для поддержки важных гуманитарных инициатив. Только за сентябрь объемы помощи Parimatch составили 10 миллионов гривен.

Львиная часть средств пошла на закупку 395 единиц качественной и современной амуниции, 4 металлоискателя, оптические приборы и дроны. Кроме того, компания передала ВСУ 26 автомобилей и медицинские аптечки. Все перечисленные инициативы, прежде всего, направлены на сохранение жизни и здоровья украинских защитников, которые защищают территориальную целостность Украины.

"Для всех наших инициатив, которые сосредоточены вокруг поддержки армии, у нас единая мотивация – помочь тем, кто защищает Украину. Это наш приоритет работы в тылу. Продолжаем делать все от нас зависящее, и даже больше, чтобы ускорить приближение победы", – добавила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.

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В сентябре компания также выделила средства на благотворительную помощь, направленную на гуманитарные цели. В частности, поддержала общественную организацию "Женщины из стали", созданную родственниками военных, которы оказались в плену, пропали без вести или погибли. А также – направила денежную помощь Министерству социальной политики в размере 1,2 миллиона гривен на текущие гуманитарные потребности украинцев.