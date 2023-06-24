На юге и в центре нашего государства есть ракетная опасность, предупредили в ВСУ.

После масштабной ночной воздушной тревоги в субботу утром, 24 июня, власти вновь объявили о том, что в большинстве областей есть угроза с воздуха. В частности, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Донецкой, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.

Есть ракетная опасность на юге и в центральных областях, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. "Донецкая область - угроза применения баллистического вооружения!" - говорится в сообщении.

В ВСУ подчеркнули, что жителям Одесской области необходимо быть в укрытиях.

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Около 6:40 в регионах пошли отбои тревог.

Ракетный удар по Украине сегодня ночью - что сообщалось

В ночь на 24 июня россияне запустили по украинской территории из стратегической авиации ракеты воздушного базирования Х-101/555. В воздушном пространстве вокруг Киева нашли и ликвидировали более 20 ракет.

В Соломенском районе в результате падения обломков на нескольких этажах 24-этажного дома есть разрушения, возник пожар, стало известно о двух пострадавших.

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