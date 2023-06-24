После масштабной ночной воздушной тревоги в субботу утром, 24 июня, власти вновь объявили о том, что в большинстве областей есть угроза с воздуха. В частности, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Донецкой, Николаевской, Запорожской и Одесской областях.
Есть ракетная опасность на юге и в центральных областях, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. "Донецкая область - угроза применения баллистического вооружения!" - говорится в сообщении.
В ВСУ подчеркнули, что жителям Одесской области необходимо быть в укрытиях.
Около 6:40 в регионах пошли отбои тревог.
Ракетный удар по Украине сегодня ночью - что сообщалось
В ночь на 24 июня россияне запустили по украинской территории из стратегической авиации ракеты воздушного базирования Х-101/555. В воздушном пространстве вокруг Киева нашли и ликвидировали более 20 ракет.
В Соломенском районе в результате падения обломков на нескольких этажах 24-этажного дома есть разрушения, возник пожар, стало известно о двух пострадавших.