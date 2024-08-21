Точное количество россиян, попавших в плен, не раскрывают.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. Военные продолжают выполнять поставленные задачи.

Кроме того, растет количество российских военных, попавших в плен. Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"Еще один день наших активных действий на территории врага. Воины Сухопутных войск продолжают выполнение боевых задач на Курщине. Имеем хорошие результаты по пленным, а значит, еще больше наших парней и девушек вскоре вернутся домой", – говорится в сообщении.

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Обменный фонд российскими пленными пополнили защитники из 22 отдельной механизированной бригады. Точное количество россиян, попавших в плен, не раскрывают.

Бои в Курской области

Украинские военные контролируют уже более 90 населенных пунктов Курской области РФ. Речь идет о более 1200 квадратных километров вражеской территории.

Однако Украина все еще стремится получить разрешение на использование западного дальнобойного оружия по территории РФ. Издание Bloomberg отмечает, что без снятия ограничений на удары дальнобойным оружием Курская операция окажется бесполезной.

Между тем The Telegraph пишет, что Кремль использует срочников как пушечное мясо в Курской области. Отмечается, что их гибель в бою против сильных и хорошо оснащенных украинских бригад, вероятно, не спасет Курскую область от возможного захвата.

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